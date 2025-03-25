Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил планы по возобновлению боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

Кац заявил, что главная задача израильской армии — вернуть пленных, удерживаемых движением ХАМАС.

Он пригрозил, что отказ ХАМАС приведет к «большим потерям».

Широкомасштабные удары по Газе Израиль начал утром 18 марта. Тем самым был нарушен режим прекращения огня, действовавший с 19 января.

По данным Министерства здравоохранения Палестины в Газе, в результате атак погибли 792 человека. Еще 1663 получили ранения.

В ночь на 25 марта израильская армия нанесла серию авиаударов по различным районам сектора Газа, в результате которых погибли как минимум 20 палестинцев.

Ранее Вашингтон одобрил возобновление военного вторжения Израиля в Газу, несмотря на международные протесты и обвинения в военных преступлениях. Белый дом подтвердил свою «непоколебимую поддержку» Израилю и пообещал военную помощь.

По мнению правозащитников, Вашингтон, оказывая военную поддержку Израилю, нарушает Конвенцию о геноциде 1948 года. Международный суд ООН еще в июне прошлого года признал, что «соучастие в геноциде» может влечь ответственность не только отдельных лиц, но и государств.