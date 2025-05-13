ПОЛИТИКА
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США отменят санкции против Сирии?
Трамп готов смягчить политику в отношении Дамаска
США отменят санкции против Сирии?
Сирийский флаг на фоне мечети Омейядов в Дамаске / Reuters
13 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность снять американские санкции с Сирии, что может стать началом перезагрузки отношений с Дамаском.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп сообщил: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал его отменить экономические ограничения против Дамаска. Американский лидер подтвердил, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры о судьбе Сирии после падения режима Башара Асада в декабре.

«Мы вполне можем снять санкции», — сказал Трамп. — «Мы хотим дать Сирии новый старт. В нынешних условиях (из-за санкций) у них практически нет возможностей для движения вперед».

Эти заявления стали самым ясным сигналом о том, что западные страны готовятся ослабить давление на новое сирийское руководство после почти 15 лет гражданской войны. Трамп уточнил: окончательное решение еще не принято, но интерес союзников к снятию санкций растет.

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе выступил с аналогичным заявлением, отметив, что ЕС начнет поэтапное снятие санкций с Сирии. Принимая сирийского президента Ахмеда аш-Шара, Макрон подчеркнул: европейские лидеры намерены тесно сотрудничать с США и ООН, чтобы содействовать восстановлению Сирии и возвращению беженцев.

«Необходимо обеспечить надлежащее использование международной помощи», — отметил Макрон. — «Но мы не должны мешать восстановлению Сирии. Ее стабильность — ключ к миру на Ближнем Востоке».

Катар, выступающий посредником в регионе, также призвал США пересмотреть свою позицию. Накануне визита Трампа в Доху катарский премьер-министр Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что новое сирийское руководство, несмотря на споры вокруг его прошлого, заслуживает шанс.

«Мы слышим от Дамаска верные сигналы», — отметил он. — «Но санкции серьезно ограничивают их возможности для действий».

На этой неделе Трамп совершит визиты в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Вопрос о будущем Сирии станет одной из главных тем повестки.


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