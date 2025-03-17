ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Войска союзников в Украине — решенный вопрос?
Украина ведет переговоры о размещении иностранных войск, и этот процесс уже выходит на этап реализации, заявил глава МИД Андрей Сибига
Войска союзников в Украине — решенный вопрос?
Андрей Сибига / Reuters
17 марта 2025 г.

Украина ведет переговоры о размещении иностранных войск на своей территории, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

По его словам, европейские партнеры сразу поддержали договоренности, достигнутые между украинской и американской делегациями в Джидде. Сибига отметил, что получил «много сообщений, слов поддержки и готовности помогать» в реализации этих решений. Он подчеркнул, что подавляющее большинство европейских лидеров поддерживают президента Владимира Зеленского.

«Это важно, поскольку эта договоренность поддерживается миром, нашими союзниками», — заявил он.

Министр отметил, что Украина находится в критически важном геополитическом моменте, когда Европа осознает необходимость брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

«Это происходит на наших глазах. Мы видим все эти последние заявления и инициативы о необходимости перевооружения, большей самодостаточности, прежде всего в оборонной сфере, и это хорошо», — сказал он.

Сибига также подчеркнул, что безопасность Украины и Европы неразделимы, а Киев может сыграть ключевую роль в формировании общей системы безопасности.

Он сообщил, что уже определен список стран, готовых разместить свои войска в Украине в рамках будущих гарантий безопасности. Сейчас обсуждаются детали – география, численность и мандат.

«Это уже не абстрактные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации», — подчеркнул министр.

По его словам, 16 марта прошел саммит коалиции с участием Зеленского. Переговоры продолжаются на уровне главы Офиса президента Андрея Ермака и советников по национальной безопасности.

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