Киев дал понять Вашингтону, что не готов отказаться от вступления в НАТО даже в рамках возможного мирного соглашения.

По данным «Европейской правды», на встрече в Джидде украинская делегация разъяснила США свои «красные линии» в переговорах. Один из главных принципов — не должно быть ограничений на вступление Украины в международные организации, включая ЕС и НАТО.

«Вопрос НАТО был поднят. Мы ясно дали понять, что для Украины он не может быть снят с повестки», — сообщил источник газеты, знакомый с ходом переговоров.

По данным издания, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул: Россия не должна обладать правом вето на этот процесс и решать за Украину ее будущее.

Кроме того, Киев не готов соглашаться на какие-либо запреты по численности своих вооруженных сил. Ранее Россия, как сообщило агентство Reuters, требовала сократить украинскую армию как минимум вдвое, а также полностью демилитаризовать Одесскую область и приграничные регионы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие, предложенное США, но вопрос территориальных уступок не обсуждался, пишет Politico.

«Украина никогда не признает российские территории. Но сейчас мы не можем вернуть всю оккупированную землю военным путем. Часть наших территорий придется возвращать дипломатически, и это займет время», — пояснил источник издания.

Тем не менее, госсекретарь США Марко Рубио прямым текстом заявил, что в Джидде обсуждалась возможность территориальных уступок. До встречи с украинской делегацией он заявлял, что Киев не сможет достичь мира, не отказавшись от части территорий, поскольку у него недостаточно сил для освобождения всей страны в границах 2014 года.

Москва с прошлого лета заявляет, что Украина должна полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, если хочет перемирия. Россия незаконно оккупировала эти территории в 2022 году, но до сих пор не контролирует их полностью.

Зеленский же ясно дал понять, что Киев не откажется от борьбы.



