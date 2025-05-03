ТУРЦИЯ
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Турция передала ТРСК современный правительственный центр
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар приняли участие в открытии нового президентского комплекса в Лефкоше
Турция передала ТРСК современный правительственный центр
В ТРСК состоялось открытие нового президентского комплекса / AA
3 мая 2025 г.

В столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) состоялось открытие нового президентского комплекса, в состав которого вошли здание президентской администрации, здание парламента, а также общественные и судебные объекты. Комплекс построен на участке площадью 639 475 квадратных метров, строительство началось в 2022 году.

В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

Выступая на церемонии, Эрдоган заявил: «Сегодня мы дарим туркам-киприотам еще одно выдающееся сооружение. Мы не просто открываем здания. Мы заявляем о своей решимости и любви к свободе».

Он подчеркнул, что новый комплекс — это не рядовой проект: «Это выражение воли к существованию государства перед лицом несправедливости и нарушений. Это также отражение нашей общей судьбы с Северным Кипром».

Президент Турции отметил, что проект станет «одним из источников гордости» и подчеркнул, что здание будет служить важным решениям, определяющим будущее острова.

По словам Эрдогана, на первом этапе вводятся в эксплуатацию здания администрации и парламента. В дальнейшем планируется завершение строительства мечети, здания Высшего суда и общественного парка.

«Мы верим, что на этом прочном фундаменте будут построены новые успехи. Мы продолжим борьбу за независимость и будущее», — заявил он.

Президент Турции также заверил, что поддержка Анкары будет продолжена: «Турция, как вчера, так и сегодня и завтра, всегда будет рядом с вами в любом вопросе — от отмены несправедливой изоляции до укрепления связей с тюркским миром».

Он поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве, особенно отметив вклад строительного управления TOKİ.

Новый комплекс включает в себя конференц-залы, библиотеку, столовую, а также общественный парк с футбольным полем, мечетью, теннисным кортом и скейт-парком. Архитектура комплекса отсылает к зданиям президентской администрации Турции в Анкаре.

После завершения переезда президентская администрация и парламент Турецкой Республики Северного Кипра будут работать на территории нового комплекса. Используемое в настоящее время здание президентской резиденции планируется превратить в музей.

Строительство комплекса финансировалось Турцией. Цель проекта — укрепить инфраструктуру государственных институтов, объединить учреждения, ранее размещавшиеся в разных частях Лефкоши, и создать единый административный центр.

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