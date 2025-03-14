США возобновят поставки управляемых авиабомб GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) в Украину, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

GLSDB были закуплены администрацией предыдущего президента Джо Байдена в рамках одного из пакетов военной помощи. Однако, по некоторым данным, они оказались неэффективными из-за систем радиоэлектронной борьбы России.

Источники утверждают, что оружие было модернизировано для противодействия помехам.

GLSDB — это авиабомбы дальностью около 150 километров. В последний раз ВСУ использовали их несколько месяцев назад, но сейчас поставки возобновляются на фоне нехватки ракет ATACMS аналогичной дальности.

По информации Reuters, оружие уже есть в Европе, а поставка может состояться в ближайшие дни.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной, после которых Вашингтон возобновил приостановленные ранее поставки вооружений и обмен разведданными.

В конце января, как сообщил Associated Press со ссылкой на американского чиновника и украинского депутата, запасы ракет ATACMS у Украины закончились.