Анализ американской разведки свидетельствует, что Владимир Путин не намерен завершать войну против Украины, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники в ЦРУ.

Собеседники издания считают, что российский президент придерживается своей цели установить контроль над Киевом и вынудить Владимира Зеленского уйти в отставку.

Один из секретных отчетов, распространенный среди политиков администрации Трампа 6 марта, утверждает, что Путин остается решительным в своем стремлении подчинить Украину. Документ не оценивает усилия президента Трампа по прекращению войны, но подчеркивает сложности, с которыми сталкивается Белый дом.

Путин осторожно отреагировал на предложение о 30-дневном перемирии, не отвергнув его полностью, но дав понять, что Москва выдвинет встречные условия. Как пишет Reuters, среди из этих требований — смена власти в Украине, отказ Киева от претензий на пять оккупированных РФ регионов, а также заморозка вступления в НАТО.

Некоторые американские чиновники считают, что даже если Путин согласится на перемирие, он воспользуется им для перегруппировки войск. Другие эксперты отмечают: прекращение огня возможно, но признают, что Путин не отказался от идеи включения Украины в сферу влияния России.

Путин требует контроля над четырьмя восточными областями Украины, сохранения «сухопутного коридора» в Крым и передачи новых территорий. Для этого ему не нужна сильная Украина, ему нужно сохранить политически раздробленную, слабую соседнюю страну, которая будет проводить удобную Кремлю политику.

Даже в случае перемирия Москва, вероятно, продолжит использовать гибридные методы давления, включая экономическое и политическое влияние, а также подрывную деятельность в Европе, чтобы вынудить Запад согласиться на смену власти в Украине, заключает WP.

Однако сами украинцы наотрез отказываются от смены Зеленского: последние опросы показывают, что действующего президента поддерживает более 70% граждан страны.



