ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль хочет оккупировать больше Сирии
Израильские военные начали строить форпосты и заграждения в Ливане и Сирии, пытаясь захватить еще больше территории
Израиль хочет оккупировать больше Сирии
Израильские войска оккупируют больше территории Сирии и Ливана / Reuters
1 апреля 2025 г.

Израиль развернул сеть форпостов и укреплений в Сирии и Ливане, возводя глубоко укрепленную линию на оккупированных территориях. Об этом пишет The New York Times (NYT), изучившая спутниковые снимки местности.

Новые военные проекты Тель-Авива усиливают опасения по поводу затяжного военного присутствия на территориях Ливана и Сирии.

Официально власти Израиля заявляют, что такие меры необходимы для предотвращения новых атак. Однако сроки пребывания израильских сил в Сирии и Ливане остаются неопределенными, а визуальный анализ, проведенный NYT, указывает на подготовку к затяжной оккупации.

По данным ООН и местных жителей, армия Израиля устанавливает наблюдательные башни, жилые модули, дороги и системы связи. В январе в районе сирийского города Джубата аль-Хашаб была зафиксирована активная строительная техника и недавно возведенная стена. Наибольшее укрепление наблюдается в демилитаризованной буферной зоне, созданной после арабо-израильской войны 1973 года. Израильские войска заняли позиции, установили блокпосты и проникли за пределы зоны, в том числе на высоту, доминирующую над деревней Кодана.

В Ливане Израиль сохраняет военное присутствие в пяти районах, обосновывая это якобы «необходимостью защиты приграничных поселений». Первоначально соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года, предусматривало вывод войск, но Израиль отказался уходить. Новые снимки подтверждают, что израильские военные намерены укрепиться в Ливане надолго. 

По данным ливанских властей, жертвами израильских ударов стали около более 4 тыс. человек, более 16 тыс. получили ранения. Несмотря на перемирие, установленное в ноябре прошлого года, Израиль продолжает периодически наносить удары по Ливану, в том числе по Бейруту.

В Сирии Израиль уже занял как минимум девять форпостов, заявляя, что это якобы необходимо для защиты северных районов страны. После краха режима Башара Асада израильская армия вошла в буферную зону на оккупированных Голанах, а авиация начала наносить удары по военным объектам. 

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские войска останутся в буферной зоне на неопределенный срок и продолжают рейды вглубь южных районов Сирии.


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