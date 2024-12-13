ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Удары России погрузили Украину во тьму
Российские войска нанесли массированный удар по Украине, атакованы энергетические объекты, введены экстренные отключения электроэнергии
Удары России погрузили Украину во тьму
Россия атаковала энергетические объекты Украины / AP
13 декабря 2024 г.

Российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, вызвав воздушную тревогу во всех регионах страны. Сообщается о взрывах в Киевской, Одесской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Воздушные силы ВСУ заявили, что атака включала запуски беспилотников и ракет, в том числе гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В операции участвуют бомбардировщики Ту-95МС и истребитель МиГ-31К — носитель «Кинжалов».

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целью ударов стали энергетические объекты. В Киеве и Тернопольской области введены экстренные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила о внеплановых отключениях, в Одессе остановлен электротранспорт и отключена подача воды.

В Харьковской области в селе Мирное пострадали четверо работников гражданского предприятия, сообщила областная военная администрация. Повреждена инфраструктура. В Харькове ночью беспилотник попал в крышу жилого дома, вызвав пожар. По данным ГСЧС Украины, обошлось без пострадавших.

Польша отреагировала на массированную атаку России, подняв в воздух свои истребители и усилив готовность систем ПВО и радиолокационной разведки.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом срочно предоставить дополнительные системы ПВО. Он попросил 20 установок NASAMS, HAWK или IRIS-T, заявив, что атаки по энергетической системе требуют немедленного ответа.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по энергообъектам Украины являются частью процесса «демилитаризации», так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс страны.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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