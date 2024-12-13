Российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, вызвав воздушную тревогу во всех регионах страны. Сообщается о взрывах в Киевской, Одесской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Воздушные силы ВСУ заявили, что атака включала запуски беспилотников и ракет, в том числе гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В операции участвуют бомбардировщики Ту-95МС и истребитель МиГ-31К — носитель «Кинжалов».

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целью ударов стали энергетические объекты. В Киеве и Тернопольской области введены экстренные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила о внеплановых отключениях, в Одессе остановлен электротранспорт и отключена подача воды.

В Харьковской области в селе Мирное пострадали четверо работников гражданского предприятия, сообщила областная военная администрация. Повреждена инфраструктура. В Харькове ночью беспилотник попал в крышу жилого дома, вызвав пожар. По данным ГСЧС Украины, обошлось без пострадавших.

Польша отреагировала на массированную атаку России, подняв в воздух свои истребители и усилив готовность систем ПВО и радиолокационной разведки.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом срочно предоставить дополнительные системы ПВО. Он попросил 20 установок NASAMS, HAWK или IRIS-T, заявив, что атаки по энергетической системе требуют немедленного ответа.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по энергообъектам Украины являются частью процесса «демилитаризации», так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс страны.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.