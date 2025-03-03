ТУРЦИЯ
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Европа нуждается в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул ключевую роль своей страны в европейской безопасности и выразил озабоченность глобальными проблемами во время выступления на ифтаре с послами
Европа нуждается в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / AA
3 марта 2025 г.

Становится все более очевидным, что Европа не может существовать как полноценный глобальный игрок, если Турции не будет отведено достойное место. Прямо скажу: европейская безопасность немыслима без Турции. С подобным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на ифтаре с послами.

В своей речи Эрдоган отметил, что Турция рассматривает процесс вступления в Европейский Союз как стратегический приоритет, подчеркнув неотъемлемую принадлежность страны к Европе. Он также указал на необходимость представительства мусульманских стран в глобальных структурах власти.

«Наличие исламской страны с правом вето в Совете Безопасности ООН — это уже не просто потребность, а необходимость», — подчеркнул Эрдоган.

Президент выразил обеспокоенность растущими глобальными проблемами, включая исламофобию, антимигрантские настроения, торговые войны и конфликты, которые подрывают международную систему, основанную на правилах. По его словам, мир становится более несправедливым и жестоким, где «правит закон джунглей».

Значительное внимание в выступлении было уделено ситуации в Палестине. Эрдоган осудил действия израильских властей и напомнил, что мечеть Аль-Акса является «красной линией" для Турции.

«Израиль не сможет обеспечить свою безопасность, создавая нестабильность в регионе. Израиль не найдет покоя, которого он ищет, пока не будет создано независимое, территориально целостностное палестинское государство в границах 1967 года», — заявил турецкий лидер.

Он также отметил гуманитарную помощь, оказываемую Турцией Газе, заявив, что страна доставила около 100 тыс. тонн помощи при поддержке дружественных государств.

Касаясь ситуации в Сирии, Эрдоган предупредил, что те, кто надеется получить выгоду от нестабильности в этой стране, разжигая этнические и религиозные конфликты, не достигнут своих целей. Он также подчеркнул, что Турция играет критически важную роль в различных региональных вопросах, от энергетической безопасности до борьбы с терроризмом.

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