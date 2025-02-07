ООН выразила обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа ввести санкции против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС).

В заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что организация «оказывает полную поддержку независимой работе МУС» и считает этот орган центральным институтом международного правосудия.

«Мы глубоко сожалеем об индивидуальных санкциях, объявленных вчера в отношении персонала МУС. Мы требуем отмены этой меры», — подчеркнули в ООН.

МУС играет ключевую роль в обеспечении правосудия и ответственности за тяжкие преступления, совершенные в Украине, Судане, Мьянме, на оккупированных палестинских территориях и в других регионах.

В УВКПЧ отметили, что суд должен сохранять полную независимость, особенно в ситуациях, когда страна не желает или не может проводить расследование, как это предусмотрено Римским статутом.

Ранее МУС обратился к 125 государствам-членам, гражданскому обществу и всем странам мира с призывом объединиться в защиту международного правопорядка и основных прав человека.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа.

В ответ президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Гааги, обвинив суд в предвзятости и незаконном вмешательстве.

Трамп напомнил, что США и Израиль не являются участниками Римского статута и никогда не признавали юрисдикцию Гааги.

Это не первый случай санкций США против Гааги. Во время первого срока Трамп вводил ограничения против прокурора Фату Бенсуды, расследовавшей военные преступления американских войск в Афганистане.