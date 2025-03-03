Официальный представитель пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что утверждения Дональда Трампа о контроле Китая над авиабазой Баграм не соответствуют действительности, сообщает Tolonews.

«Здесь нет ни одного вооруженного китайца, и у нас нет никаких соглашений с какой-либо страной. Почему он распространяет такую дезинформацию на таком высоком уровне? США — крупная страна, и ее лидер должен говорить с большой точностью», — подчеркнул Муджахид.

Муджахид также сообщил, что европейские страны заинтересованы в налаживании официальных контактов с Кабулом, но пока избегают этого из-за обязательств перед США. Он отметил, что некоторые государства продолжают рассматривать Афганистан через призму войны, несмотря на изменившуюся реальность.

Ранее Трамп неоднократно критиковал вывод американских войск из Афганистана и заявлял, что США не должны были оставлять Баграм. По его словам, база важна для интересов США в регионе, так как находится в часе езды от китайского ядерного объекта. В конце февраля Трамп вновь поднял этот вопрос, заявив, что Америка должна вернуть свою технику и восстановить контроль над авиабазой.

Авиабаза Баграм расположена вблизи одноименного города в Афганистане. С 1979 по 1989 год она использовалась советскими ВВС, а с 2006 по 2021 год была крупнейшей американской военной базой в стране.