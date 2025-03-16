ПОЛИТИКА
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У Трампа предположили, когда будет разговор с Путиным
Президенты США и РФ могут провести телефонный разговор на следующей неделе, сообщил спецпредставитель Уиткофф
У Трампа предположили, когда будет разговор с Путиным
/ AFP
16 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут провести телефонный разговор на следующей неделе, сообщил спецпредставитель США Стив Уиткофф в интервью CNN.

По его словам, Трамп ожидает значительного прогресса в переговорном процессе уже в ближайшие недели. Уиткофф отметил, что с момента инаугурации президента США был достигнут заметный прогресс в урегулировании конфликта в Украине, что стало неожиданностью для многих.

13 марта Уиткофф посетил Москву, где представил Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня. Это уже второй визит спецпредставителя в Россию.

Поездка Уиткоффа в Москву состоялась после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии аналогичного шага со стороны Москвы. В ответ США возобновили поставки военной помощи Украине и восстановили обмен разведданными.

Спецпредставитель США отметил, что ситуация вокруг российско-украинской войны остается сложной, но Вашингтон продолжает сближать позиции сторон. Ожидается, что Трамп и Путин проведут «конструктивный» разговор уже в течение ближайшей недели.

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