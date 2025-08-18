Россия перебрасывает войска в Запорожскую область, чтобы начать новую попытку наступления на частично оккупированный юго-восток Украины. Об этом 18 августа заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Их (российских военных) цель — прорвать наши линии обороны и продвинуться глубоко в наши территории. Очевидно, они хотят захватить весь регион», — сказал Сырский.

С 2022 года РФ захватила около 70% области, но город Запорожье и все побережье Днепра в этом регионе остается под украинской властью. По словам Сырского, в области продолжаются боевые действия низкой интенсивности. Однако российские войска стремятся нанести мощный удар, который они планировали еще год назад, выполняя приказы президента Путина.

Сырский отметил, что ситуация на фронте сложная. Российские силы сосредоточились на районе Покровска в Донецкой области и на Запорожском направлении. Другие приоритетные участки для Москвы — Новопавловка в Днепропетровской области и Лиман в Донецкой.

Запорожская область граничит с Днепропетровской областью на севере, Донецкой — на востоке и Херсонской — на юге. Здесь находится оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе. Россия также контролирует части Донецкой, Луганской и Херсонской областей, которые незаконно объявила своими в 2022 году. Однако ни один из этих регионов РФ не контролирует полностью.