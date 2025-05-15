ВОЙНА В ГАЗЕ
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Почему Израиль отрицает голод в Газе?
Нетаньяху утверждает, что жители осажденного сектора «‎достаточно едят»‎, но даже внутри израильской армии все меньше солдат верят в эту версию
Почему Израиль отрицает голод в Газе?
Голодающие дети в Газе / Reuters
15 мая 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать, что в Газе нет голода и что якобы жители сектора «‎достаточно едят»‎. Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менсер на днях утверждал, что «‎рынки Газы открыты, еда доступна, а гуманитарная помощь поступает‎». Он также отрицал обвинения, что Тель-Авив использует голод как оружие. 

Однако очевидные свидетельства говорят об обратном, и даже израильские военные требуют от властей обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу, пишет New York Times (NYT).

Израильские военные источники в частном порядке признали: если поставки не возобновятся в ближайшие недели, большую часть Газы ожидает массовый голод. Некоторые офицеры уже предупредили командование о необходимости срочных действий. 

Правительство Израиля отвергло обвинения и предложило альтернативную систему распределения помощи под своим контролем, от которой отказываются международные организации — из-за рисков, неэффективности и возможных нарушений гуманитарного права.

На экстренном заседании Совбеза ООН большинство стран потребовали немедленного доступа гуманитарной помощи, причем распределением должна заниматься ООН или другие независимые организации. Тель-Авив же продолжает затягивать обсуждения, настаивая, что блокада якобы необходима для победы над ХАМАС.

Сотни тысяч палестинцев живут на грани голодной смерти, несмотря на заявления израильских чиновников. По оценкам Объединенной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), более 240 тыс. человек находятся на уровне 5 — «катастрофа/голод». Это значит, что они голодают уже более нескольких дней, не получая даже минимальный уровень калорий.

Почти все склады гуманитарных организаций, таких как Ближневосточное агентство ООН или World Kitchen, пусты. Благотворительные кухни, кормившие более миллиона человек в день, прекращают работу из-за отсутствия топлива и муки. Цены на оставшиеся продукты достигли астрономических значений: мешок муки — сотни долларов, килограмм картофеля — до $15. Молочные продукты и мясо практически исчезли с прилавков. Но Израиль продолжает отрицать голод.


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