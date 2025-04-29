ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Газе не осталось еды
БАПОР сообщил, что запасы гуманитарной помощи в Газе полностью исчерпаны, а Израиль блокирует въезд около 3 тыс. грузовиков с провизией
В Газе не осталось еды
Истощенная палестинская девочка / Reuters
29 апреля 2025 г.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что ранее доставленные в сектор Газа гуманитарные грузы закончились, а ситуация с голодом стремительно ухудшается.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что доставка новой помощи невозможна из-за закрытых пунктов пропуска. Агентство указывает, что Израиль не пускает в сектор около 3 тыс. грузовиков с гуманитарными товарами.

«Основные запасы помощи, ранее доставленные нуждающимся, закончились. Голод становится все более острым», — говорится в сообщении БАПОР.

С 2 марта, после завершения 42-дневного перемирия и обмена пленными с ХАМАС, Израиль полностью прекратил пропуск гуманитарных грузов в Газу.

С начала боевых действий 7 октября 2023 года под ударами израильской армии оказалось почти все население сектора — около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Обстрелы разрушили гражданскую инфраструктуру и больницы, регион оказался в условиях гуманитарной катастрофы.

Закрытие всех пограничных переходов, прекращение поставок воды и электроэнергии дополнительно усугубили ситуацию.

После окончания перемирия армия Израиля возобновила массированные атаки. С этого момента в Газе погибли 2 273 человека, большинство из них — женщины, дети и пожилые. Еще 5 864 получили ранения.

Общее число погибших палестинцев с 7 октября достигло 52 365. Число раненых превысило 117 900 человек.

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