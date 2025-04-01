Китай начал крупные военные учения вокруг Тайваня, назвав их «строгим предупреждением» против сепаратизма. Учения включают маневры армейских, морских и ракетных сил и сопровождаются агрессивной риторикой в адрес президента Тайваня Лай Циндэ, которого в пропагандистских видео изобразили как «паразита».

По данным Минобороны Тайваня, в ответ были задействованы боевые корабли, авиация и береговые ракетные комплексы. Китайский авианосец «Шаньдун» вошел в опознавательную зону ПВО острова, а около 10 китайских кораблей приблизились к 24-мильной зоне у побережья Тайваня. Реального огня зафиксировано не было.

Власти Тайваня осудили действия Пекина, обвинив его в провокации и подрыве стабильности в регионе. США, в свою очередь, выразили поддержку Тайваню, назвав действия Китая безответственными.

Учения проходят вскоре после визита главы Пентагона Пита Хегсета в Японию и на Филиппины, где он осудил «агрессию Китая». По оценкам тайваньских властей, Пекин использует маневры как способ отвлечения внимания на фоне предстоящих торговых переговоров с США и внутренней борьбы с коррупцией в Народно-освободительной армии.