ПОЛИТИКА
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ЕС полностью откажется от энергии из России. Но только к 2027 году
Брюссель требует от стран — членов блока стратегию по полному разрыву энергетических отношений с РФ
ЕС полностью откажется от энергии из России. Но только к 2027 году
/ Reuters
7 мая 2025 г.

Европейский союз подтвердил намерение прекратить закупки российской нефти, газа и ядерного топлива к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав разрыв энергетических связей с Москвой «долгом перед гражданами и украинскими друзьями».

По ее словам, война в Украине показала уязвимость Европы перед «шантажом и экономическим принуждением». Решение принято на фоне роста поставок российского газа в ЕС: с 43 млрд кубометров в 2023 году до 52 млрд в 2024-м.

Сейчас доля российского газа в импорте ЕС — около 13%, против 150 млрд кубометров до 2022 года. В 2024-м газ из РФ закупали 10 стран, включая Германию, Францию, Испанию и Италию. Около трети объема — на спотовом рынке, остальное по долгосрочным контрактам.

Импорт нефти также сократился с 27% до 3%, но Чехия, Словакия и Венгрия продолжали закупки в прошлом году.

Каждая страна ЕС должна до конца года представить план по отказу от российских энергоносителей. Еврокомиссия пообещала финансовую поддержку для перехода на СПГ из США, Канады и Катара.

В 2024 году Европейский союз выплатил России около €21,9 млрд за импорт ископаемого топлива, включая природный газ, нефть и сжиженный природный газ (СПГ). Из этой суммы значительная часть пришлась на поставки газа: ЕС импортировал 52 млрд кубометров российского газа, что составило примерно 18% от общего объема газовых поставок в регион.

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