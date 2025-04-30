Пакистанская сторона заявила в среду, что располагает достоверной разведывательной информацией о готовящемся военном ударе со стороны Индии в течение ближайших 24–36 часов. По словам министра информации Аттау́ллы Тарара, Дели якобы планирует операцию «под предлогом беспочвенных и надуманных обвинений» в причастности Пакистана к недавней атаке в индийской части Кашмира, где 22 апреля в Пахалгаме были убиты 26 человек.

«Пакистан предупреждает, что любое военное авантюрное действие со стороны Индии получит уверенный и решительный ответ», — отметил министр, добавив, что ответственность за возможную эскалацию ляжет исключительно на Индию.

Нью-Дели уже обвинил Исламабад в связях с нападавшими, назвав атаку «имеющей трансграничный характер».

Пакистан отверг эти обвинения, выразив обеспокоенность случившимся и заявив о готовности сотрудничать в независимом расследовании.

После атаки Индия приостановила действие Договора об использовании вод Инда, подписанного в 1960 году, что вызвало резкое осуждение в Исламабаде. Обе страны также закрыли пограничные переходы и еще сильнее ограничили дипломатические отношения. Местные СМИ сообщают о трансграничных перестрелках в течение последних дней, однако данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.