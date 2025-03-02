Великобритания согласилась предоставить Украине займ в размере около $3 млрд для поддержки в войне против России. Соглашение было достигнуто в субботу, вскоре после напряженной встречи в Белом доме, шокировавшей весь мир.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейскую страну за помощь в конфликте: «Этот займ усилит оборонные возможности Украины и будет возмещен за счет доходов от замороженных российских активов. Средства будут направлены на производство оружия в Украине. Это настоящая справедливость – тот, кто начал войну, должен за нее и платить».

Финансирование будет осуществляться из фонда G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), оцениваемого в $50 млрд. Согласно Министерству финансов Украины, в рамках механизма G7 ERA Украина уже получила $1 млрд от США и Европы, а также $3 млрд от Европейского союза.

«Великобритания продолжает стоять на защите Украины. Сегодняшнее соглашение, которое способствует укреплению оборонных возможностей Украины, подтверждает это. Я благодарен правительству Великобритании за эту поддержку и лично Рэйчел Ривз за ее значительные усилия, которые сделали это соглашение возможным», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Соглашение последовало за напряженной пятничной встречей в Овальном кабинете, во время которой президент Трамп и вице-президент Вэнс обрушились на Зеленского, обвиняя его в неблагодарности за поддержку и помощь США. После встречи Трамп написал в Truth Social, что Зеленский «не готов к миру».

Встреча Зеленского с британским премьер-министром Киром Стармером была заметно более дружественной – украинский лидер охарактеризовал ее как «содержательную и теплую» в сообщении в X.