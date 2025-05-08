Президент США Дональд Трамп сообщил, что 8 мая намерен объявить о заключении торгового соглашения с «большой и уважаемой страной». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, добавив, что это будет «первая из многих» сделок.

Название страны Трамп не уточнил. Однако, как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, речь идет о Великобритании. Это будет первое торговое соглашение после введения Трампом тарифов на товары из десятков стран.

Подробности соглашения пока не раскрываются. По данным NYT, стороны обсуждали снижение британских пошлин на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также возможную отмену британских налогов на американские IT-компании.

По информации BBC News, США также находятся на финальной стадии переговоров по торговым соглашениям с Индией и Израилем. Кроме того, продолжаются консультации с Японией, Южной Кореей и Вьетнамом.

Великобритания входит в список стран, на которые распространяются американские пошлины — 10% на импортные товары, а также 25% на сталь, алюминий и автомобили.

2 апреля администрация Трампа ввела зеркальные пошлины на импорт из 185 стран. Минимальная базовая ставка составила 10%, но для отдельных стран пошлины рассчитали индивидуально — с учетом объема торгового дефицита США. Для Китая они достигли 34%, для стран ЕС — 20%.

Китай первым отреагировал на решение Вашингтона, введя ответные пошлины в том же размере — 34%. После угрозы Трампа повысить пошлины до 50% Пекин объявил о дальнейшем повышении — до 84%.

В ответ США увеличили пошлины на китайскую продукцию до 125%. При этом для большинства стран действие новых тарифов было временно отложено на 90 дней. Исключением стал Китай — в его отношении пошлины уже вступили в силу.