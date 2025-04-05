Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили формирование «коалиции желающих» — инициативы по размещению военного контингента в Украине.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, разговор состоялся в субботу, 5 апреля. Основным предметом обсуждения стали введенные США торговые тарифы. Лидеры Великобритании и Франции сошлись во мнении, что торговая война не отвечает ничьим интересам.

Стармер и Макрон также выразили обеспокоенность последствиями текущих процессов для глобальной экономики и безопасности, особенно в Юго-Восточной Азии.

Главной темой разговора стала военная координация в рамках так называемой «коалиции желающих». По словам представителей британского правительства, лидеры отметили значительный прогресс, достигнутый по итогам встреч военных планировщиков в Украине на минувшей неделе.

Днем ранее, 4 апреля, начальники генштабов британской и французской армий посетили Киев. Они провели переговоры с руководством Украины о долгосрочной поддержке, необходимости реконструкции армии и создании устойчивой военной модели.

Украинская сторона после этих встреч заявила, что встречи представителей «коалиции желающих» будут проходить регулярно на протяжении следующего месяца.

По данным СМИ, Лондон и Париж в рамках этой инициативы рассматривают возможность отправки в Украину тысяч военных для обеспечения условий будущего прекращения огня и стабилизации ситуации.