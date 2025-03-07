Поддержка Израиля среди американцев достигла самого низкого уровня за последние 25 лет, показало исследование компании Gallup. Согласно опросу, проведенному с 3 по 16 февраля среди 1004 человек, только 46% американцев выразили симпатию к Израилю.

Исследование проводилось на фоне продолжающихся переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, а также обсуждений условий обмена пленными. По сравнению с прошлым годом поддержка Израиля снизилась, тогда как симпатии к Палестине выросли на 6 процентных пунктов и достигли 33%.

Опрос также показал значительный раскол по партийной линии. Среди республиканцев Израиль поддерживают 83%, тогда как среди демократов этот показатель составляет лишь 33%. В то же время 45% демократов выразили симпатию к Палестине, среди республиканцев таких всего 18%.

Что касается политики президента США Дональда Трампа в отношении израильско-палестинского конфликта, 40% американцев выразили ее поддержку.

Вопрос о создании независимого палестинского государства по модели «двух государств» также разделил американцев: 55% респондентов высказались в его пользу, 31% – против. Среди демократов за этот вариант выступили 76%, среди независимых – 53%, среди республиканцев – 41%.

По данным Gallup, уровень поддержки Израиля среди американцев продолжает снижаться, в то время как общественное мнение все больше склоняется в сторону альтернативных решений ближневосточного конфликта.