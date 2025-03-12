ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильские поселенцы украли у палестинцев сотни овец
Вооруженные израильские поселенцы украли сотни овец у бедуинской общины на оккупированном Западном берегу. Такие нападения в регионе участились с начала войны в Газе, однако масштаб инцидента близ Эйн-аль-Ауджи стал беспрецедентным.
Израильские поселенцы украли у палестинцев сотни овец / TRT Russian
12 марта 2025 г.

1500 голов домашнего скота поселенцы погрузили в пикапы под охраной израильской полиции и солдат.

Бедуинские семьи утверждают, что израильские поселенцы загнали часть своих овец к ним в лагерь и вызвали полицию, обвиняя бедуинов в краже. После того, как полиция приехала, поселенцы стали врываться в дома людей и выгонять овец и коз из загонов. Это удалось снять на видео активистам израильской правозащитной группы Mistaclim.

Для бедуинских пастухов потеря стада означает потерю источника дохода. По их словам, подлинная цель таких атак — вынудить палестинцев покинуть землю, чтобы Израиль мог полностью захватить её.

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