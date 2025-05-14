Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, исключающий уголовное наказание за «лайки» в соцсетях под материалами, которые ранее могли квалифицироваться как публичные призывы к терроризму или иным тяжким преступлениям. Об этом 14 мая сообщила его пресс-служба.

По официальным данным, с момента принятия в 2018 году поправок, криминализирующих подобные действия в интернете, в стране были осуждены более 1,5 тыс. человек — за лайки, комментарии и реакции на видео и посты. Ранее за это грозило до 15 лет лишения свободы.

Год назад Рахмон публично призвал прекратить практику подобных преследований.