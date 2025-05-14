ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Таджикистан открутил гайки в Интернете
В стране отменили уголовную ответственность за «лайки» под постами, признанными экстремистскими
Таджикистан открутил гайки в Интернете
/ Public domain
14 мая 2025 г.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, исключающий уголовное наказание за «лайки» в соцсетях под материалами, которые ранее могли квалифицироваться как публичные призывы к терроризму или иным тяжким преступлениям. Об этом 14 мая сообщила его пресс-служба.

По официальным данным, с момента принятия в 2018 году поправок, криминализирующих подобные действия в интернете, в стране были осуждены более 1,5 тыс. человек — за лайки, комментарии и реакции на видео и посты. Ранее за это грозило до 15 лет лишения свободы.

Год назад Рахмон публично призвал прекратить практику подобных преследований.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us