ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп против пропалестинских акций
Дональд Трамп пригрозил жесткими мерами против пропалестинских протестов в США: учебные заведения, допускающие акции, останутся без федерального финансирования, а участников ждет исключение, арест или депортация
Трамп против пропалестинских акций
Пропалестинские протесты в США / Reuters
4 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил о жестких мерах против протестов в учебных заведениях, заявив, что колледжи, школы и университеты, допускающие незаконные акции, будут лишены федерального финансирования.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты. Подстрекатели будут заключены в тюрьму и/или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Ношение масок будет запрещено», — написал Трамп в Truth Social.

Его заявление прозвучало на фоне массовых пропалестинских протестов, которые прокатились по кампусам американских университетов весной и летом 2024 года. Акции сопровождались столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами. Протестующие требовали прекратить финансовую поддержку Израиля на фоне агрессии в секторе Газа.

В январе Трамп подписал исполнительный указ «по борьбе с антисемитизмом», который поручает федеральным агентствам изучить возможности депортации активистов, поддерживающих Палестину, включая студенческие протесты.

Согласно документу, ведомства должны в течение 60 дней представить в Белый дом рекомендации по применению гражданского и уголовного законодательства для высылки иностранцев, в том числе студентов с визами, нарушивших закон во время акций протеста.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us