Президент США Дональд Трамп объявил о жестких мерах против протестов в учебных заведениях, заявив, что колледжи, школы и университеты, допускающие незаконные акции, будут лишены федерального финансирования.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, где разрешены незаконные протесты. Подстрекатели будут заключены в тюрьму и/или навсегда отправлены в страну, из которой они прибыли. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Ношение масок будет запрещено», — написал Трамп в Truth Social.

Его заявление прозвучало на фоне массовых пропалестинских протестов, которые прокатились по кампусам американских университетов весной и летом 2024 года. Акции сопровождались столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами. Протестующие требовали прекратить финансовую поддержку Израиля на фоне агрессии в секторе Газа.

В январе Трамп подписал исполнительный указ «по борьбе с антисемитизмом», который поручает федеральным агентствам изучить возможности депортации активистов, поддерживающих Палестину, включая студенческие протесты.

Согласно документу, ведомства должны в течение 60 дней представить в Белый дом рекомендации по применению гражданского и уголовного законодательства для высылки иностранцев, в том числе студентов с визами, нарушивших закон во время акций протеста.