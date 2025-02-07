На севере сектора Газа, где после месяцев боевых действий было объявлено перемирие, спасатели обнаружили тела 66 погибших.

Глава Управления гражданской обороны Газы Махмуд Басаль сообщил агентству «Анадолу», что многие люди оказались погребены под руинами разрушенных зданий.

В районе Джебалия извлечены 37 тел, еще 29 погибших обнаружены в лагере беженцев «Аш-Шати».

«Во время наземных операций люди были вынуждены хоронить погибших прямо на улицах, в парках и на площадях. До сих пор остаются захоронения, которые еще предстоит найти», — отметил Басаль.

Он добавил, что ухудшающиеся погодные условия лишь усугубляют ситуацию. Недавний шторм разрушил десятки палаток, в которых проживают перемещенные жители. По словам Басаля, на севере сектора необходимо не менее 120 тыс. палаток для размещения людей, оставшихся без жилья.

С 7 октября число погибших в результате израильских ударов достигло 47 583 человек, среди них 17 881 ребенок и 12 316 женщин. Ранения получили 111 633 человека.

Сообщается, что под завалами остаются тысячи тел, а удары по больницам и учебным заведениям привели к масштабному разрушению гражданской инфраструктуры.