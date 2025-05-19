ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Британский хирург: Газа превратилась в бойню
Британский хирург доктор Том Потокар рассказывает об очередном дне геноцидного наступления Израиля на Газу, описывая разрушительные последствия израильских авиаударов, когда над головой проносятся военные самолеты.
Британский хирург: Газа превратилась в бойню / Reuters
19 мая 2025 г.

Потокар рассказывает о жертвах среди гражданского населения: больницы переполнены, а медицинские ресурсы истощены. Ночью 18 мая израильские войска разбомбили «безопасную зону» в Аль-Маваси, Хан-Юнус, убив перемещенных палестинцев, большинство из которых - женщины и дети. Министерство здравоохранения Газы подтвердило гибель 153 человек в результате израильских ударов за последние 24 часа. Эскалация бомбардировок в сочетании с полной блокадой жизненно важной помощи усиливает опасения массового голода по всей Газе.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us