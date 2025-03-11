Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак очертил три «критически важные» условия, которые необходимы для установления прочного мира. В своей колонке для The Guardian он подчеркнул, что мирное урегулирование требует жестких шагов со стороны Европы и США.

По его словам, прекращение огня в Украине не может быть достигнуто только дипломатическими методами. Первым условием является политическое и финансовое давление на Россию, чтобы «увеличить цену возобновления конфликта».

Второе – предоставление Украине гарантий безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении боевых действий.

Третье – контроль над замороженными российскими активами, чтобы направить их на дальнейшую поддержку Украины.

Ермак отметил, что заседание Европейского совета на прошлой неделе подтвердило способность Европы самостоятельно обеспечивать свою безопасность. По его словам, Украина настаивает на выполнении этих условий, поскольку они критически важны для устойчивого мира.

«Десятилетнюю агрессию Москвы против Украины нельзя воспринимать легкомысленно – лидеры Европы это понимают. Мы призываем их в этот критический момент выполнить обещания, заявленные в Брюсселе в прошлый четверг», – заявил он.

Ранее начались переговоры между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

«Встреча с американской командой началась очень конструктивно, мы работаем над приближением справедливого и длительного мира», — написал Ермак в Telegram.