Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что хочет снять ограничения на участие России в Олимпиаде 2026 года.

С начала российско-украинской войны в 2022 году спортсмены из РФ были лишены права выступать под национальным флагом. В то время как некоторые международные федерации полностью запретили их участие, действующие правила МОК позволяют выступать под нейтральным статусом — хотя на Олимпиаде в Париже-2024 соревновались лишь немногие россияне.

Ковентри, бывшая олимпийская пловчиха из Зимбабве, считает, что запрет на участие стран, находящихся в конфликте, является несправедливым. По ее словам, все спортсмены должны иметь право соревноваться. Ее позиция была тепло встречена Москвой: президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приветствовал ее избрание и выразил надежду на возвращение России на Олимпиаду.

Украина же осудила планы по восстановлению участия российских спортсменов в Олимпийских играх, обвинив Москву в использовании спорта как инструмента пропаганды, пока продолжается война против Украины.

Киев настаивает на полном запрете для российских и белорусских спортсменов участвовать в Олимпиаде, пока война продолжается.

«Спорт в России — это часть государственной политики, полностью интегрированная в пропагандистскую машину», — заявил заместитель министра спорта Украины Юрий Музыка.

«Мы будем призывать международное сообщество отвергнуть любые попытки нормализации их присутствия в спорте», — подчеркнул чиновник.

В Брюсселе также не спешат восстанавливать членство РФ в олимпийском движении. Еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф предостерег, что Олимпийские игры не должны становиться платформой для «политической пропаганды режимов, ведущих агрессивные войны».

Пока дипломатическое давление растет, Россия рассматривает возвращение на Олимпийские игры как часть более широкой стратегии по выходу из международной изоляции. Москва уже вовсю метит на участие в зимней Олимпиаде-2026 в Италии.