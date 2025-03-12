ПОЛИТИКА
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Европа станет жестче с мигрантами
Еврокомиссия ужесточает миграционную политику и внедряет «центры возвращения»
Европа станет жестче с мигрантами
/ AFP
12 марта 2025 г.

Брюссель представил новый план реформы миграционной системы ЕС, предусматривающий ужесточение мер по репатриации нелегалов. В рамках инициативы, обнародованной 11 марта, лица, получившие отказ в убежище, будут направляться в так называемые «центры возврата» за пределами Евросоюза.

Новый подход, который отчасти повторяет миграционную политику Италии под руководством Джорджи Мелони, вводит общие правила для всех стран ЕС, включая признание решений о депортации, продление сроков содержания под стражей до 24 месяцев для лиц, представляющих угрозу безопасности, а также запреты на въезд сроком до 20 лет.

«Текущая система неэффективна. Только один из пяти мигрантов, подлежащих депортации, действительно покидает территорию ЕС», — заявил еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер.

Документ предполагает создание правовой базы, позволяющей странам ЕС сотрудничать с третьими странами, готовыми принимать мигрантов в обмен на финансовую помощь.

Ряд правозащитных организаций, включая Amnesty International, осудили инициативу, назвав ее «дорогостоящей и бесчеловечной». В то же время правые силы в Европарламенте заявили, что предложенные меры недостаточны без санкций для стран, отказывающихся принимать депортируемых граждан.

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