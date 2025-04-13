США и Саудовская Аравия близки к подписанию предварительного соглашения о развитии гражданской ядерной энергетики. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, находящийся с визитом в Эр-Рияде.

По его словам, стороны «находятся на пути» к соглашению, которое откроет путь для участия американских компаний в создании саудовской атомной отрасли. Речь идет о так называемом соглашении по статье 123 закона США об атомной энергии от 1954 года. Оно предусматривает девять условий нераспространения и необходимо для экспорта ядерных технологий.

Однако Эр-Рияд пока не согласился на эти условия. Саудовская сторона не хочет отказываться от права обогащать уран и перерабатывать отработанное топливо — эти технологии могут использоваться и в военных целях.

Принц Мухаммед бин Салман ранее заявлял, что если Иран получит ядерное оружие, то Саудовская Аравия последует его примеру. Это вызывает беспокойство среди сторонников контроля над вооружениями и части американских политиков.

Райт не упомянул о каком-либо более широком соглашении, включающем, как предлагала администрация Байдена, вопросы безопасности и возможную нормализацию отношений между Эр-Риядом и Израилем.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, стремится сократить выбросы и развивать альтернативные источники энергии в рамках программы «Видение 2030». Ядерная энергетика должна сыграть в этом ключевую роль. Подробности соглашения могут быть объявлены позже в этом году.