18 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Назначение Умерова произошло всего через несколько дней после масштабной перестановки в правительстве, в результате которой он покинул пост министра обороны, который занимал с сентября 2023 года.

Умеров сменил на посту главы совета Александра Литвиненко, который, по информации украинских СМИ, рассматривается на должность посла Украины в Сербии.

Ранее ряд изданий сообщали со ссылками на источники о том, что Умеров якобы может отправиться в Вашингтон в качестве нового посла Украины в США. Однако позже депутаты Рады сообщили, что Госдепартамент якобы не одобрил его кандидатуру.

Решение не отправлять экс-министра в США подтверждает курс Зеленского на перераспределение кадров внутри системы, а не на обновление состава руководства. Новые назначения в ключевых ведомствах вызвали скепсис как у представителей правящей партии, так и у оппозиции.

«На самом деле в правительстве не произошло реального обновления кадров. Это все те же люди, просто на других должностях», — прокомментировал депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

Назначение Умерова на пост главы СНБО открывает новую страницу в его политической карьере. Ранее он курировал вопросы обороны, а теперь будет координировать стратегическую безопасность страны в условиях продолжающейся войны.

СНБО не имеет того практического влияния на земле, что и Минобороны. Однако совет играет ключевую роль в выработке решений в сфере национальной безопасности, особенно в период, когда Украина сталкивается с затяжным конфликтом и внешними вызовами со стороны России.

Умеров остается одной из наиболее заметных фигур в окружении Зеленского, который сохранит рычаги влияния и на новой должности. А его переход в СНБО, вероятно, только усилит это ведомство, а также улучшит координацию между оборонными и внешнеполитическими структурами.