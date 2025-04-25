ВОЙНА В ГАЗЕ
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Болгария требует от Израиля компенсации за убийство своего гражданина
Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев заявил, что страна будет добиваться справедливой компенсации семье капитана Марина Маринова, погибшего в секторе Газа в результате израильского артобстрела
Болгария требует от Израиля компенсации за убийство своего гражданина
Газа / Reuters
25 апреля 2025 г.

Болгария будет настаивать на выплате компенсации семье капитана Марина Маринова, сотрудника ООН, погибшего 19 марта в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев, подтвердив, что София получила от израильской стороны официальную информацию о причинах гибели.

По словам министра, Израиль принес извинения за инцидент. Однако, как подчеркнул Георгиев, извинений недостаточно — Болгария требует справедливой компенсации и гарантий недопущения подобных случаев в будущем.

Глава болгарского внешнеполитического ведомства отметил, что международное сообщество обязано обеспечить безопасность гуманитарных работников и соблюдение международного права.

«Мы настаиваем на немедленном возобновлении прекращения огня в секторе Газа, предотвращении дальнейших жертв среди мирного населения и безусловном освобождении всех пленных», — заявил Георгиев.

Он выразил соболезнования семье погибшего капитана и подтвердил, что Болгария продолжит сотрудничество с политическими и следственными структурами ООН.

Марин Маринов погиб в результате удара по комплексу ООН в Дейр-эль-Балахе 19 марта. Первоначально Израиль отрицал свою причастность, однако 24 апреля, по завершении расследования, подтвердил, что гибель Маринова была вызвана огнем израильских танков, действовавших в этом районе.

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