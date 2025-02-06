Профессор геофизики проанализировал двойное землетрясение в Турции в 2023 году

В настоящее время ведется активная научная работа, чтобы лучше понять этот феномен, заявил Фредерик Массон, профессор геофизики из Франции, который посетил юго-восток Турции через три месяца после февральских землетрясений 2023 года