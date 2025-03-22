ПОЛИТИКА
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«Хезболла» отвергла обвинения в ракетном ударе
«Хезболла» отвергла обвинения в обстреле Израиля, заявив, что не имеет отношения к запуску ракет из Ливана и соблюдает соглашение о прекращении огня
«Хезболла» отвергла обвинения в ракетном ударе
Удар по Ливану / Reuters
22 марта 2025 г.

Ливанское движение «Хезболла» опровергло причастность к ракетному обстрелу Израиля, совершенному с территории Ливана. В заявлении движение подчеркнуло, что не нарушало режим прекращения огня и продолжает придерживаться достигнутых соглашений.

«Хезболла» обвинила Израиль в попытках использовать инциденты с запуском ракет как предлог для дальнейших атак на Ливан. В заявлении говорится, что несмотря на действующее соглашение о прекращении огня от 27 ноября, израильская армия продолжает наносить удары по ливанской территории.

Движение также выразило поддержку правительству Ливана в противостоянии «сионистской эскалации» и вновь заявило о своей приверженности мирным договоренностям.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант распорядились нанести удары по объектам в Ливане.

В заявлении канцелярии главы израильского правительства говорится, что страна не потерпит угроз своей безопасности, а ответственность за происходящее на ливанской территории несет Бейрут.

Израильская армия сообщила, что три ракеты, выпущенные из Ливана, были перехвачены системой ПВО.

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