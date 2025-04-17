Россия обратилась к США с просьбой разрешить использовать замороженные государственные активы для покупки самолетов Boeing после установления режима прекращения огня в Украине, сообщил агентству Bloomberg источник в Москве, знакомый с ситуацией.

Хотя эта просьба не является условием для соглашения о перемирии, Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения боевых действий, отметил источник, попросивший не называть его имя при обсуждении внутренних вопросов.

«США не будут обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто прекращение огня», — заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в ответ на просьбу прокомментировать информацию о желании России приобрести самолеты Boeing.

Государственный департамент отказался от комментариев, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос. Boeing также отказался от комментариев.

По оценкам американских законодателей, в США заморожено около 5 миллиардов долларов российских активов. В общей сложности США и их союзники заморозили около 280 млрд долларов резервов Центрального банка России, причем более двух третей заблокированы в Европейском Союзе.

Россия публично просила США снять санкции с флагманской авиакомпании «Аэрофлот» и разрешить возобновление прямых рейсов между двумя странами. США публично не ответили на это предложение.

Boeing прекратил свою деятельность в России, включая крупный инженерный центр, после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Аэрофлоту» и другим российским авиакомпаниям запрещено использовать воздушное пространство США и ЕС, а также приобретать самолеты Boeing и Airbus, запчасти и проводить техническое обслуживание в рамках санкций, введенных в ответ на войну.

Российские авиакомпании были вынуждены разбирать свои самолеты на запчасти и искать альтернативные источники комплектующих и обслуживания, что потенциально ставило под угрозу стандарты безопасности.

После начала полномасштабной войны Россия конфисковала 400 самолетов иностранной собственности, которые были арендованы российскими авиакомпаниями. Фонд национального благосостояния России выделил 300 млрд рублей (3,7 млрд долларов) на выкуп самолетов у международных лизинговых компаний.

По данным РБК, к началу прошлого года российские авиакомпании приобрели 165 самолетов Boeing и Airbus, что составляет около 40% от общего российского флота.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в феврале заявил, что Москва готова восстановить сотрудничество с Boeing, который до конфликта в Украине был крупным покупателем российского титана.

Одним из предварительных условий российской стороны для прекращения огня была полная остановка всех поставок иностранного оружия. В попытке возобновить переговоры Путин отправил своего посланника Кирилла Дмитриева в Вашингтон в начале этого месяца, а в пятницу встретился со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом для более чем четырехчасовых переговоров в Санкт-Петербурге.