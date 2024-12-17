НОВАЯ СИРИЯ
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США: Турция имеет законные основания для беспокойства из-за PKK в Сирии
Госдепартамент США подтвердил готовность обсудить с Турцией вопросы безопасности в Сирии, включая угрозу со стороны PKK
США: Турция имеет законные основания для беспокойства из-за PKK в Сирии
Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер / Reuters
17 декабря 2024 г.

Госдепартамент США во вторник вновь подтвердил, что понимает законные опасения Турции по поводу угрозы, исходящей от террористической организации PKK на северо-востоке Сирии.

«Мы понимаем законные опасения Турции по поводу террористической угрозы со стороны PKK. Мы понимаем законные опасения Турции относительно присутствия иностранных боевиков в Сирии. Мы ведем с Турцией переговоры по этим вопросам и пытаемся найти решение», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер на пресс-конференции.

Миллер подчеркнул, что США стремятся к созданию сирийского национального правительства, которое представляло бы все этнические группы страны.

«В конечном итоге это должно привести к тому, чтобы в Сирии не осталось субнациональных вооруженных формирований, действующих под собственными флагами. И в этом контексте мы считаем уместным обсуждать вопрос об изгнании иностранных боевиков», — добавил он.

Ранее США неоднократно заявляли о намерении продолжать поддержку террористических групп YPG/PKK. Однако эта поддержка существенно осложнила отношения между Вашингтоном и Анкарой.

Отвечая на вопрос о том, как должно выглядеть новое правительство в Сирии после свержения режима Башара Асада и прихода к власти новой администрации, Миллер отметил: «Это решение должны принять сами сирийцы».

«Мы верим, что сирийский народ должен определять тип правительства, конституцию и рамки, которые будут отражать их чаяния и интересы. Это должен быть результат нормальных компромиссов и взаимодействия в гражданском обществе», — сказал он.

По словам Миллера, новая конституция Сирии должна быть инклюзивной, прозрачной и подотчетной.

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