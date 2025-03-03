ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
В США поставили ультиматум Зеленскому
Президенту Украины предлагают изменить позицию по войне или уступить место другому лидеру
В США поставили ультиматум Зеленскому
Владимир Зеленский / Reuters
3 марта 2025 г.

Ведущие республиканцы, поддерживающие президента США Дональда Трампа, усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием изменить позицию по войне с Россией или уйти в отставку. Это произошло после напряженной встречи в Белом доме на прошлой неделе.

Тем временем европейские лидеры поддержали Зеленского на встрече в Лондоне в воскресенье. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал своих коллег усилить оборонные усилия. Это произошло всего через два дня после конфликта между Трампом, вице-президентом Дж. Д. Вансом и Зеленским в Овальном кабинете, из-за которого украинский лидер ушел раньше времени, не подписав запланированное соглашение по полезным ископаемым.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрации неясно, готов ли Зеленский вести переговоры о завершении войны. Уолтц подчеркнул цель Трампа - достичь устойчивого мира между Москвой и Киевом, включающего территориальные уступки в обмен на европейские гарантии безопасности.

На вопрос о том, хочет ли Трамп отставки Зеленского, Уолтц сказал CNN: «Нам нужен лидер, который может иметь дело с нами, в конечном итоге иметь дело с русскими и закончить эту войну».

«Если станет очевидно, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с прекращением боевых действий в его стране, тогда, я думаю, у нас возникает серьезная проблема», — добавил Уолтц.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с похожим заявлением: «Что-то должно измениться. Либо он должен образумиться и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это».

Демократы выразили возмущение характером встречи Трампа с украинским лидером. Сенатор США Крис Мерфи из Коннектикута раскритиковал Белый дом: «Это абсолютно постыдно то, что происходит сейчас. Белый дом стал подразделением Кремля».

Госсекретарь Марко Рубио заявил в программе ABC «This Week», что США «будут готовы возобновить взаимодействие, когда они [украинцы] будут готовы к миру». Он отметил, что переговоры с Москвой необходимы: «Вы не приведете их за стол переговоров, если вы будете оскорблять их и будете враждебно настроены».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us