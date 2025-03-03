Ведущие республиканцы, поддерживающие президента США Дональда Трампа, усилили давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием изменить позицию по войне с Россией или уйти в отставку. Это произошло после напряженной встречи в Белом доме на прошлой неделе.

Тем временем европейские лидеры поддержали Зеленского на встрече в Лондоне в воскресенье. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал своих коллег усилить оборонные усилия. Это произошло всего через два дня после конфликта между Трампом, вице-президентом Дж. Д. Вансом и Зеленским в Овальном кабинете, из-за которого украинский лидер ушел раньше времени, не подписав запланированное соглашение по полезным ископаемым.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрации неясно, готов ли Зеленский вести переговоры о завершении войны. Уолтц подчеркнул цель Трампа - достичь устойчивого мира между Москвой и Киевом, включающего территориальные уступки в обмен на европейские гарантии безопасности.

На вопрос о том, хочет ли Трамп отставки Зеленского, Уолтц сказал CNN: «Нам нужен лидер, который может иметь дело с нами, в конечном итоге иметь дело с русскими и закончить эту войну».

«Если станет очевидно, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с прекращением боевых действий в его стране, тогда, я думаю, у нас возникает серьезная проблема», — добавил Уолтц.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с похожим заявлением: «Что-то должно измениться. Либо он должен образумиться и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это».

Демократы выразили возмущение характером встречи Трампа с украинским лидером. Сенатор США Крис Мерфи из Коннектикута раскритиковал Белый дом: «Это абсолютно постыдно то, что происходит сейчас. Белый дом стал подразделением Кремля».

Госсекретарь Марко Рубио заявил в программе ABC «This Week», что США «будут готовы возобновить взаимодействие, когда они [украинцы] будут готовы к миру». Он отметил, что переговоры с Москвой необходимы: «Вы не приведете их за стол переговоров, если вы будете оскорблять их и будете враждебно настроены».