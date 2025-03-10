ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин и Трамп лишь «в начале пути»
В Кремле сообщили, что Путин и Трамп начали сложный путь восстановления связей, но состоялся лишь один «конструктивный» телефонный разговор. По словам Пескова, процесс будет долгим и трудным
Путин и Трамп лишь «в начале пути»
Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters
10 марта 2025 г.

Между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока был только один телефонный разговор, который состоялся 12 февраля. Несмотря на малое количество контактов, Кремль характеризует ситуацию как «начальную стадию пути по реставрации двусторонних отношений».

«Вы знаете, что контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но тем не менее он достаточно конструктивный, для того чтобы быть в диалоге и решать проблемы. Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это заявление последовало после инцидента с журналистом The Washington Post, который спросил Трампа, считает ли тот, что Путин проявляет к нему неуважение, нанося удары по Украине. Трамп резко отреагировал на этот вопрос, заявив репортеру: «Он проявляет ко мне неуважение? С кем вы? Вы сильно подорвали доверие».

Последний разговор между лидерами России и США до этого состоялся ровно три года назад, когда президентом США был Джо Байден. В ходе февральской беседы Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и проблемы в двусторонних отношениях, а также договорились о личной встрече, дата и место которой пока не определены.

18 февраля делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде для более детального обсуждения тем, затронутых президентами. По информации Госдепа, стороны договорились сформировать «высокопоставленные команды» для работы над прекращением конфликта на Украине и нормализации работы дипломатических миссий.

Песков не подтвердил сообщения CNN о планируемых дополнительных переговорах России и США в Саудовской Аравии.

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