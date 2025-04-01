ПОЛИТИКА
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Рубио летит на свой первый саммит НАТО
Госсекретарь США примет участие во встрече глав МИД альянса в Брюсселе — но не все хотят его видеть
Рубио летит на свой первый саммит НАТО
/ AP
1 апреля 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио направляется в Европу для участия во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе — это первая его встреча с союзниками по альянсу. По информации Госдепартамента, основной темой станет поддержка Украины и укрепление трансатлантических связей на фоне заявленного президентом Дональдом Трампом внешнеполитического курса «Америка прежде всего».

В ходе встречи, которая пройдет с 2 по 4 апреля, Рубио также обсудит угрозу со стороны Китая на совместной сессии с партнерами НАТО из Индо-Тихоокеанского региона. Представитель Госдепа Тэмми Брюс подчеркнула, что США по-прежнему нацелены на достижение устойчивого мира в Украине.

Примечательно, что, как пишет Financial Times, встреча госсекретаря с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном на полях заседания НАТО может не состояться. Причина — обострение разногласий между США и Данией по вопросу Гренландии. По данным источников, дипломатические контакты между странами сведены к минимуму, а Копенгаген жестко реагирует на заявления из Вашингтона.

Обстановка ухудшилась после заявлений Дональда Трампа о том, что США «в любом случае получат Гренландию». 28 марта остров посетили вице-президент Джей Ди Вэнс и его супруга. Он заявил, что гренландцы сами вправе решать вопрос независимости.

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