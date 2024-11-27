Администрация Байдена объявила о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», которое вступило в силу в среду. Однако команда избранного президента Дональда Трампа поспешила приписать этот дипломатический успех себе, передает Associated Press.

«Все садятся за стол переговоров благодаря президенту Трампу, — заявил конгрессмен Майкл Уолтц, кандидат на пост советника по национальной безопасности. — Его убедительная победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос не будет терпим. Я рад видеть конкретные шаги к деэскалации на Ближнем Востоке».

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, команда по национальной безопасности избранного президента Трампа получала регулярные брифинги от действующей администрации по мере развития переговоров, вплоть до их успешного завершения во вторник.

По словам высокопоставленного чиновника, представители избранного президента не участвовали напрямую в переговорах, но «было важно, чтобы они знали, что мы обсуждаем и какие обязательства берем на себя».

Президент Байден, выступая во вторник в Розовом саду, назвал соглашение важным шагом, который может стать катализатором более широкого мира на Ближнем Востоке после 14 месяцев конфликта. «Это задумано как постоянное прекращение боевых действий», — заявил он, выразив уверенность, что «Хезболла» и другие группировки в регионе не будут «угрожать безопасности Израиля снова».

Белый дом надеется, что затишье в Ливане поможет возобновить многосторонние усилия по поиску выхода из разрушительной войны в Газе. Байден сообщил, что США и Израиль проведут переговоры с представителями Египта, Катара и Турции, чтобы вернуть переговоры по Газе в конструктивное русло.

Союзники Трампа также поспешили связать успех переговоров с его возвращением к власти. Сенатор Линдси Грэм отметил: «Я ценю упорную работу администрации Байдена, поддержанную президентом Трампом, чтобы сделать это перемирие реальностью».

Белый дом также надеется, что соглашение о прекращении огня в Ливане может помочь возродить давно обсуждаемую нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, переговоры о которой были прерваны после израильского вторжения в Газу.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, за последние сутки в результате израильских атак погибли еще 33 палестинца, в результате чего общее число жертв с прошлого года достигло 44 282 человека, еще 104 880 получили ранения. Министерство сообщило о трех массовых убийствах семей, при этом многие люди остаются под завалами, так как спасатели не могут до них добраться.

На фоне продолжающихся боевых действий, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня, международное сообщество усиливает давление на Израиль: Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления, а в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде в Газе.