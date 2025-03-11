Переговоры на фоне 337 дронов
ПОЛИТИКА
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Переговоры на фоне 337 дроновВ Джидде прошли переговоры делегации США и Украины. Накануне встречи Киев нанес по РФ массированный удар – за ночь сбили 337 дронов над 10 регионами страны. В Украине назвали атаку «сигналом Путину», в Кремле заговорили о риске срыва мирного процесса
В Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной / TRT Russian
11 марта 2025 г.

Нервный фон

В Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций. США представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

«Ключевые темы встречи: путь к миру и двусторонние отношения Украины и США», — отметили в МИД Украины.

Это первые официальные контакты сторон после перепалки американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. После этого в США заявили о неготовности Киева к миру и прекратили военную поддержку страны.

Встречу в Джидде перекрывала другая новостная повестка — ночью Киев нанес массированный воздушный удар по России. «На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них трое скончались, повреждены жилые дома, возникли возгорания. 

«Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве постоянно, —  заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Однако эффект от такого «сигнала» может быть обратный. Киев налетом беспилотников на Москву рискует подпортить наметившуюся тенденцию к урегулированию, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Можно ли уговорить Москву?

«Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, о котором знаю только я, у них нет выбора тоже», — заявил Дональд Трамп.

Безусловно, выбор у Кремля есть, но далеко не факт, что он ему нравится. Если сделка с Украиной не будет заключена, то военные действия придется продолжать. А значит, рано или поздно встанет вопрос мобилизации, усилятся экономические проблемы.

Чтобы сделать Россию более сговорчивой за столом переговоров, в США намекают на возможность смягчить санкции. По данным Bloomberg, речь может идти об ограничениях, касающихся российской нефти. Если Москва откажется, то Трамп угрожает усилить санкционное давление.

Вряд ли у США остались способы значительно ухудшить положение РФ. Большинство ключевых секторов экономики страны, включая банковскую систему, торговлю нефтью и газом, а также экспорт в целом, уже подверглись санкциям. Российские банки отключены от системы SWİFT, введены ограничения на поставки технологий, а также санкции на транспортировку нефти танкерами.

Но это не значит, что у Америки совсем не осталось рычагов давления. Вашингтон может ограничить покупку российской нефти странам Европы или ужесточить контроль за обходом санкций через третьи страны.

Среди возможных мер: полное эмбарго на энергоносители РФ, санкционное давление на союзников России, включая страны, которые сотрудничают с ней в обход действующих санкций, а также запрет на доступ к оставшимся западным IT-услугам или оборудованию.

Перспективы мира

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов выразил сомнения, что Киеву удастся склонить США на свою сторону. «Подвинуть или как-то переиначить его позицию, сделать ее более лояльной Украине, — это возможно. Но точно не склонить полностью», — сказал TRT на русском эксперт.

Главными темами на прошедшей в Джидде встрече стали обсуждения соглашения о полезных ископаемых Украины и базовые принципы возможного мирного соглашения.

«Стороны заняты поиском компромиссов. И это очень сложно, потому что позиции России и Украины кардинально противоположные по целому ряду вопросов. Задача США как медиатора заключается в том, чтобы эти точки соприкосновения найти и сформулировать комплексный документ, который ляжет в основу мирного соглашения».

По его словам, самый сложный момент — это вопрос территориальных уступок. Эксперт считает, что его обсуждение будет отложено в долгий ящик. «Чтобы сформулировать базу для урегулирования конфликта, этот вопрос будет решаться в самом конце. Если рассматривать его в начале, то переговорного процесса просто не будет».

На этой неделе также ожидается визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, сообщают СМИ. В ходе его предыдущей встречи с Путиным в России был освобожден американский учитель Марк Фогель. По словам Денисова, итогом предстоящих контактов могут стать символические решения, например, могут появиться новости о постепенной нормализации деятельности дипломатических миссий США и России.

«Вряд ли стоит ожидать каких-то сенсационных прорывов или громких новостей, — отмечает Денисов. — Уиткофф выполняет роль медиатора и попытается уточнить позицию РФ относительно возможных компромиссов. Но, возможно, после встреч в Джидде и Москве мы увидим хотя бы приблизительный алгоритм или очертания взаимоприемлемого решения по урегулированию конфликта».

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