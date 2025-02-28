ПОЛИТИКА
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Трамп: «Русские хотят, чтобы война закончилась»
Дональд Трамп заявил, что у России есть преимущество в переговорах с Украиной, так как она контролирует значительные территории
Трамп: «Русские хотят, чтобы война закончилась»
Дональд Трамп / Reuters
28 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва имеет козыри в переговорах с Киевом, так как контролирует значительные территории. Об этом сообщает AFP.

«Я думаю, русские хотят, чтобы война закончилась… Но я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть козыри», — сказал Трамп журналистам.

После российско-американских переговоров 18 февраля в Саудовской Аравии Трамп выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения, и потребовал провести новые президентские выборы в Украине.

«Диктатору без выборов, Зеленскому, лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — заявил Трамп.

Позже Зеленский отреагировал на выпады Трампа заявив, что Трамп выдает ложные данные.

«Раз уж говорим про «четыре процента» – мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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