ПОЛИТИКА
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Трамп урезал влияние Маска
Дональд Трамп заявил, что глава DOGE Илон Маск может лишь давать рекомендации по кадровым вопросам, но финальные решения остаются за министрами
Трамп урезал влияние Маска
Дональд Трамп и Илон Маск / Reuters
7 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп собрал кабинет министров для обсуждения работы департамента государственной эффективности (DOGE), которым руководит Илон Маск. Как сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников администрации, на встрече 6 марта Трамп дал четкий сигнал: Маск не принимает кадровых решений, а только советует министрам.

Издание отмечает, что это первый серьезный шаг Трампа по ограничению полномочий DOGE. Сам Маск, присутствовавший на встрече, дал понять, что согласен с президентом. По словам Трампа, его цель — сохранить в правительстве сотрудников, которые хорошо справляются со своей работой, а не просто проводить массовые увольнения.

Politico напоминает, что в последние недели десятки тысяч федеральных работников потеряли свои должности в ходе реформ, инициированных администрацией. Неясно, приведет ли новая позиция Трампа к пересмотру этих увольнений.

После заседания Трамп опубликовал пост в Truth Social, где сообщил, что теперь такие совещания будут проходить каждые две недели.

«Мы говорим «скальпель», а не «топор», — подчеркнул он, описывая стратегию DOGE. Маск в свою очередь назвал встречу «очень продуктивной».

Основатель Tesla и SpaceX активно поддерживал Трампа в предвыборной кампании и стал крупнейшим спонсором его штаба. После победы Трамп назначил его главой специально созданного департамента государственной эффективности (DOGE), который должен «уничтожить бюрократию» и повысить эффективность работы американского правительства. Департамент наделен полномочиями по пересмотру структуры госаппарата и увольнению «неэффективных» чиновников, а его существование ограничено полутора годами.

Однако размытый статус DOGE и широкие полномочия Маска вызвали критику со стороны федеральных судей, юристов и оппозиционных демократов. Политики выражают обеспокоенность тем, что департамент, будучи внеправительственной структурой, фактически вмешивается в работу федеральных ведомств. Текущее решение Трампа может стать первым шагом к формализации полномочий DOGE и предотвращению возможных юридических конфликтов.

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