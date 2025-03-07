Президент США Дональд Трамп собрал кабинет министров для обсуждения работы департамента государственной эффективности (DOGE), которым руководит Илон Маск. Как сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников администрации, на встрече 6 марта Трамп дал четкий сигнал: Маск не принимает кадровых решений, а только советует министрам.

Издание отмечает, что это первый серьезный шаг Трампа по ограничению полномочий DOGE. Сам Маск, присутствовавший на встрече, дал понять, что согласен с президентом. По словам Трампа, его цель — сохранить в правительстве сотрудников, которые хорошо справляются со своей работой, а не просто проводить массовые увольнения.

Politico напоминает, что в последние недели десятки тысяч федеральных работников потеряли свои должности в ходе реформ, инициированных администрацией. Неясно, приведет ли новая позиция Трампа к пересмотру этих увольнений.

После заседания Трамп опубликовал пост в Truth Social, где сообщил, что теперь такие совещания будут проходить каждые две недели.

«Мы говорим «скальпель», а не «топор», — подчеркнул он, описывая стратегию DOGE. Маск в свою очередь назвал встречу «очень продуктивной».

Основатель Tesla и SpaceX активно поддерживал Трампа в предвыборной кампании и стал крупнейшим спонсором его штаба. После победы Трамп назначил его главой специально созданного департамента государственной эффективности (DOGE), который должен «уничтожить бюрократию» и повысить эффективность работы американского правительства. Департамент наделен полномочиями по пересмотру структуры госаппарата и увольнению «неэффективных» чиновников, а его существование ограничено полутора годами.

Однако размытый статус DOGE и широкие полномочия Маска вызвали критику со стороны федеральных судей, юристов и оппозиционных демократов. Политики выражают обеспокоенность тем, что департамент, будучи внеправительственной структурой, фактически вмешивается в работу федеральных ведомств. Текущее решение Трампа может стать первым шагом к формализации полномочий DOGE и предотвращению возможных юридических конфликтов.