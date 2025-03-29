Как сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Катаром, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что из-за нападений и насилия со стороны Израиля в Газе, Ливане и Сирии праздник Рамадан встречается с грустью. Он подчеркнул, что Турция будет прилагать максимальные усилия для прекращения кровопролития и страданий, а также для помощи угнетенным.

Кроме того, Эрдоган поздравил эмира Катара с праздником Рамадан.

Согласно данным Министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября 2023 года в результате израильских атак число погибших в секторе возросло до 50 277 человек. Только за последние сутки в больницы поступили тела 26 погибших, один из которых был извлечен из-под завалов ранее разрушенных зданий.

Количество раненых в осажденном эксклав увеличилось до 114 095 человек, включая 70 пострадавших за последние сутки.