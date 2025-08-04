Российский блогер и гид по камчатским горам Артём Шелдр снял второй день извержения вулкана Крашенинникова и поделился наблюдениями за выбросами лавы и пепла.



Это первое зафиксированное извержение этого вулкана с момента начала инструментальных наблюдений. Последняя активность предположительно произошла в XV веке — около 600 лет назад.



Вулкану присвоен «оранжевый» авиационный код из-за угрозы для воздушного движения в регионе. Извержению предшествовало мощное землетрясение магнитудой до 8,8, которое, по мнению вулканологов, могло стать спусковым механизмом для пробуждения магматического очага.