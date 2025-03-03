Атомный авианосец «Карл Винсон» в воскресенье вошел в порт Пусан, укрепляя военный альянс США и Южной Кореи на фоне напряженности с Северной Кореей.

Южнокорейские ВМС назвали визит авианосца частью «нерушимого» обязательства Вашингтона по обеспечению расширенного сдерживания. В составе 1-й ударной авианосной группы в Пусан также прибыли ракетный крейсер «Принстон» и эсминец «Стеретт», оснащенный управляемыми ракетами.

«Наше присутствие в Пусане наглядно демонстрирует прочный союз между Республикой Корея и США, а также нашу возможность проводить подготовку и действовать совместно с нашими союзниками», — заявил контр-адмирал Майкл Восже, командующий группой. Он подчеркнул, что каждое совместное учение укрепляет взаимодействие союзников.

Этот визит стал первым заходом американского авианосца в Южную Корею с июня прошлого года, когда «Теодор Рузвельт» прибыл в Пусан для совместных учений. «Карл Винсон» последний раз заходил в этот порт в ноябре 2023 года.

Пхеньян традиционно реагирует на развертывание американских сил в регионе. В феврале Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями стратегических крылатых ракет и приказал привести ядерные силы в полную боеготовность.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп провел ряд саммитов с Кимом и подчеркивал их личные отношения. Недавно он выразил готовность возобновить диалог, но северокорейские государственные СМИ пока не отреагировали, продолжая обвинять Вашингтон в создании угрозы безопасности.