Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что «систематические усилия произраильских групп заставить замолчать тех, кто уважает человеческую жизнь и достоинство в Палестине с помощью ложных обвинений в антисемитизме набирают обороты».

По его словам, эта кампания теперь добралась и до ведущих академических институтов США — Гарварда, Колумбийского университета, Тафтса и других.

«Весь мир стал свидетелем геноцида в Палестине», — подчеркнул Алтун. — «Студенты, профессора и люди совести подняли голос против этнической чистки, оккупации и войны. Союзники правительства Нетаньяху на Западе начали охоту на ведьм против этого проявления интеллектуальной смелости».

Он назвал увольнение профессора Гарвардского университета Джемала Кафадара «последней целью сионистского маккартизма». По словам Алтуна, Кафадар был отстранен от руководства Центром ближневосточных исследований «на основе явно ложных и предельно широких обвинений в антисемитизме».

«Американские университеты десятилетиями утверждали, что они стоят на страже академической свободы и свободы выражения мнений. Однако этот случай показывает, что эти ценности не действуют, когда речь идет о критике политики геноцида со стороны Израиля», — заявил он.

Алтун также выразил обеспокоенность тем, что «давление со стороны правительства США на университеты, а также депортация людей за их взгляды и активизм в поддержку Палестины противоречит фундаментальным ценностям, которые Америка так долго отстаивала».

«Мы категорически отвергаем любые попытки представить про-палестинский активизм как антисемитизм», — подчеркнул Алтун. — «Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы всегда боролись с антисемитизмом, ксенофобией и исламофобией и будем продолжать это делать. В наших обществах нет места для ненависти».

Он призвал университеты США и Европы «противостоять абсурдным и экстремистским требованиям по преследованию международных студентов и ученых на основании их мнений или активизма».

«Сионистские группы давно осознали, что проиграли битву за общественное мнение. Теперь они пытаются заглушить законную критику и мирный активизм с помощью отвратительных методов», — добавил Алтун.

Завершая заявление, он отметил:

«Если они добьются успеха, это будет означать предательство базовых человеческих ценностей. К счастью, в мире есть множество смелых людей, которые будут говорить правду несмотря ни на что. Справедливость и мир восторжествуют. Палестина будет свободной!»