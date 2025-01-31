ПОЛИТИКА
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Кремль: Трамп угрожает за то, чего нет
Кремль заявил, что БРИКС не обсуждает создание общей валюты, а речь идет лишь о совместных инвестиционных платформах
Кремль: Трамп угрожает за то, чего нет
Дмитрий Песков / Reuters
31 января 2025 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления президента США Дональда Трампа о планах БРИКС создать единую валюту. По его словам, в объединении таких обсуждений нет, а речь идет лишь о совместных инвестиционных платформах.

«Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за попытки заменить доллар. Он заявил, что ни у одной страны объединения «нет шансов» заменить американскую валюту и что любые такие попытки приведут к жестким торговым мерам.

В октябре президент России Владимир Путин также подчеркивал, что создание единой валюты пока не рассматривается. По его словам, процесс требует осторожности и постепенности, а на данный момент БРИКС сосредоточен на расширении использования национальных валют.

Российский лидер также отмечал, что использование доллара становится все более рискованным, так как США ограничивают его «по политическим соображениям».

Тему дедолларизации активно обсуждали на саммите БРИКС в Казани. Президент Нового банка развития Дилма Русеф заявила, что доллар используется как инструмент давления, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны БРИКС искать «альтернативные денежные отношения».

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